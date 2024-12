IMGW ostrzega przed marznącymi deszczami i gęstymi mgłami

IMGW przypomina, że ostrzeżenia dotyczą szczególnie północno-wschodnich regionów Polski, gdzie marznące opady mogą prowadzić do gołoledzi. W południowo-wschodnich i południowych częściach kraju oraz na północnym zachodzie, gęste mgły mogą ograniczać widoczność do 100 metrów. Na południowym zachodzie, w obniżeniach terenu, również mogą wystąpić gęste mgły.

Czwartek (drugi dzień świąt Bożego Narodzenia) przyniesie podobne warunki pogodowe. Na północy i północnym zachodzie, spodziewane są opady deszczu i mżawki, a na południu początkowo silne zachmurzenie i marznące mgły, które mogą ograniczać widoczność do 200 metrów. Temperatura wyniesie od 0 do 1 st. C na południu do 7 st. C na wybrzeżu.