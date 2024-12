Katastrofa samolotu w Kazachstanie. Jest komunikat MSZ

Samolot wystartował ze stolicy Azerbejdżanu, Baku, i miał dotrzeć do Groznego w Rosji. Niestety, w środę o godz. 11.30 czasu astańskiego (7.30 w Polsce) doszło do tragedii. W okolicach Aktau, nad Morzem Kaspijskim, samolot uległ katastrofie.

Według portalu Orda, nad Groznym panowała gęsta mgła, co zmusiło załogę do skierowania maszyny na lotnisko zapasowe w Machaczkale, stolicy Dagestanu. W trakcie lotu doszło prawdopodobnie do zderzenia ze stadem ptaków, co spowodowało awarię systemu sterowania.