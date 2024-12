Katastrofa samolotu w Kazachstanie. Podali możliwą przyczynę

Samolot leciał z Baku do Groznego, jednak z powodu gęstej mgły nad Groznym, został skierowany na lotnisko zapasowe w Machaczkale. W trakcie lotu doszło do zderzenia z ptakami, co zmusiło załogę do awaryjnego lądowania w Aktau, nad Morzem Kaspijskim. Podczas próby lądowania maszyna rozpadła się i stanęła w płomieniach.