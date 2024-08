Koszmar kierowców nad morzem. Przez korek musieli wezwać policję

To przez to, dojazd do Krynicy Morskiej wiedzie przez kilka wahadeł, co przy wzmożonym ruchu turystycznym potrafi wydłużyć czas przejazdu o jedną, dwie, a czasami nawet trzy godziny – w zależności od dnia i pory. Co gorsza, światła sterującym ruchem wahadłowym się tam co jakiś czas psują. Tak było na przykład w środę 7 sierpnia.