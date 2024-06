Drogowy horror nad morzem. Turyści mogą tylko załamać ręce

I dodaje: - Mieszkańcy mają duży żal do drogowców za kumulację remontów. Gdybyśmy jeszcze widzieli, że oni rzeczywiście coś robią na tych odcinkach, to by tak nie bolało. Ale są dni, kiedy się nic nie dzieje, a w wykopach nikogo nie ma. I skoro im tak wolno idzie na Mierzei, to czemu w tym samy czasie zaczęli robić remont w okolicy Żelichowa? Mogli rozplanować to wszystko inaczej. Teraz, w tym sezonie, może być jeden wielki korek od Nowego Dworu do Kątów Rybackich.