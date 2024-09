Eksplozje w Libanie to dopiero początek? Szef ONZ jest tego pewny

Eksplozje w Libanie wydają się atakiem wyprzedzającym przed poważną operacją militarną - przekonuje szef ONZ. A wysoki Komisarz ONZ ds. praw człowieka Volker Turk wzywa do niezależnego śledztwa. Co najmniej dziewięć osób zginęło, a ponad 300 został rannych w serii wybuchów urządzeń elektronicznych, do których doszło w środę w Libanie.