Wraca pomysł na metropolie. Miasta liczą na nowy rząd

Zdaniem bydgoskiego samorządowca projekt będzie miał duże szanse, by nowa większość sejmowa go zaakceptowała, ponieważ jedną z ostatnich ustaw, które dziewięć lat temu przyjmował rząd PO-PSL, była poprzednia ustawa metropolitalna, której rząd PiS nie wprowadził w życie. Nie był to jednak efekt zaniechania, tylko ideologii - PiS przynajmniej w teorii chciał równomiernie rozwijać cały kraj, nie faworyzując największych ośrodków, choć jego przeciwnicy zarzucali mu, że po prostu wie, że największe poparcie ma na wsiach i w małych miasteczkach.