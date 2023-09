Jedyna metropolia w Polsce ma już prawie 6 lat!

Kolejnym istotnym aspektem działania GZM jest wspieranie nauki. I to nie tylko miłym słowem, lecz twardą walutą. W tym celu powołano do życia Metropolitalny Fundusz Wspierania Nauki, którego statutowe zadania to wspieranie badań i nowatorskich metod kształcenia, promowanie lokalnych konkursów i wydarzeń naukowych oraz rekrutacja światowej klasy naukowców do pracy w tutejszych ośrodkach naukowo-badawczych.