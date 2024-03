Rewolucyjna ustawa Watchdoga. Pomysł zdenerwuje nieuczciwych polityków?

Dotyka pan problematyki z ustawy o dostępie do informacji publicznej. Ona ma 20 lat i można powiedzieć, że się sprawdziła. Przykładem na to są faktury respiratorowe, które udało się pozyskać. Ta ustawa ma też jednak swoją ciemną stronę, bo o ile jej twórcy przewidzieli, że będzie pewien opór administracji oraz tych, którzy dysponują środkami publicznymi, to nie przewidzieli, że administracja publiczna osiągnie poziom mistrzowski w odwlekaniu odpowiedzi na pytania. 20 lat temu nikt mógł przewidzieć, że będzie stosować tyle trików, by nie udostępniać informacji publicznej. My prowadzimy o to w sądach sprawy, które trwają już nawet osiem czy dziewięć lat.