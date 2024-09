Wyremontują wiatrak w Tczewie. Stał się sławny z powodu mordercy

Spadek Piotra Trojaka

Nieruchomość po pani Teodozji odziedziczyły jej dzieci. To właśnie im przypadły pieniądze z jej sprzedaży. W ubiegłym roku wiatrak kupiło miasto za 460 tys. zł. Ratusz nie zdradza, czy część tych pieniędzy trafiła do osadzonego w więzieniu syna właścicieli, skazanego na dożywocie za zabójstwo dwóch okolicznych chłopców Piotra. Jego matka do śmierci wierzyła w jego niewinność, więc wątpliwe, by wykluczyła go z grona uprawnionych do dziedziczenia.