Śledczy w szoku. Byk z Pomorza zabił nie jedną a dwie osoby

Wstępne oględziny wykazały liczne obrażenia na ciele młodszego z mężczyzn, które wskazywały, że najpewniej stratował go byk. Były to m.in. ślady kopyt. Ponieważ u starszego nie było widocznych obrażeń, pojawiły się spekulacje, że zmarł na zawał, ujrzawszy na podwórzu zwłoki syna.

Nie było naocznych świadków tej tragedii, więc śledczy starają się odtworzyć przebieg wydarzeń na podstawie śladów, ale już teraz wiele wskazuje na to, że ofiary zwierzęcia przeżyły przed śmiercią horror. W toku oględzin ujawniono uszkodzone drzwi wejściowe do domu. Najprawdopodobniej starszy mężczyzna uciekł do niego, goniony przez byka po tym, jak zwierzę go uderzyło. W kuchni upadł na podłogę i już nie zdołał się podnieść.