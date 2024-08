"Potwór w sutannie" skazany. Może spędzić wiele lat w więzieniu

- Domyślaliśmy się. To znaczy ja się domyślałam - poprawia się mieszkanka Unisławia, prosząc o anonimowość. - Ten ksiądz coś za bardzo do tych dzieci był. A ten chłopak był ministrantem, spędzał sporo czasu z tym księdzem, za dużo byli razem i za duża różnica wieku, żeby byli kolegami. Ich świetna relacja nie była u nas tajemnicą. Szkoda, że nikomu nie zapaliła się czerwona lampka. Ludziom głupio teraz o tym wszystkim mówić. To wstyd dla nas wszystkich. Jeśli zrobił to, co mu zarzucają, niech już do nas więcej nie przyjeżdża.