Czemu zginął ksiądz Tadeusz? Miasto zszokowane wiadomościami

Nasza rozmówczyni podkreśla też, że piski proboszcz nie miał sztywnych godzin spowiedzi, umiał zawsze znaleźć czas na spotkanie, a zdarzało się, że poszedł z kimś do kolejki do do lekarza, żeby posłuchać o jego problemach. Pamięta również, że nawet w dużym tłumie potrafił do każdego podejść, przywitać się i zapytać, co go trapi.