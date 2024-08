Tajemnica zniknięcia 30-letniej Jowity. "Ludzie się boją"

- Byli także myśliwi, w tym również pan wójt, który jest jednym z nich - wspomina Zielińska. - Pan wójt powiedział, że przez ten teren przeszło tyle ludzi, że jej na pewno tam nie ma. Gdyby była, to ktoś by na nią natrafił. A nie mówimy przecież tylko o ludziach, bo były też psy wyszkolone do szukania zwłok. Myślę, że doszliśmy może nawet do 5 km od miejsca, w którym mogła zniknąć. Sprawdzaliśmy dokładnie laski, a drony latały nad polami ze zbożem i kukurydzą.