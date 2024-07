Tajemnicze zniknięcie Jowity. Dziwny sygnał telefonu i zagadkowe auto

- W niedzielę rano miała być msza za syna, bo za kilka dni on obchodziłby urodziny, a oni oboje rocznicę ślubu – mówi Wirtualnej Polsce Małgorzata Zielińska, teściowa zaginionej. - Dzwoniła do mnie około godz. 7. i o godz. 10. Pytała, czy ma umyć pomnik syna, ale ja powiedziałam, że umyłam już w piątek i ona może najwyżej przetrzeć go ściereczką. Syn leży w Rogowie. Jowita to dobra dziewczyna, ma dobre serce, nigdy złego słowa nam nie powiedziała.