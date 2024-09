Kolos, który powstrzymał falę. Ogrom widać na zdjęciach

Zbiornik Racibórz Dolny

We wtorek zbiornik Racibórz Dolny gromadził 147,9 mln m sześc. wody, co stanowi ok. 80 proc. jego pojemności. Od tego czasu, wraz ze stabilizacją sytuacji hydrometeorologicznej, systematycznie zmniejsza się ilość gromadzonej w nim wody.