Szokujące zdarzenie w Sulechowie. Mężczyzna był z psem na spacerze. Wtedy ktoś zastrzelił zwierzę

Szokujące zdarzenie w Sulechowie

Nagle mężczyzna usłyszał huk. – Pies zaczął piszczeć. Przybiegł do mnie usiadł mi na stopach myślałem że wystraszył się dźwięku – mówi właściciel psa. Po chwili mężczyzna zobaczył krew lecącą psu. – Położył mi się na stopach i padł – relacjonuje wstrząsające chwile właściciel psa. Dodaje, że nie wiedziałem skąd jest krew. – Mówiłem do niej, ale on niestety już nie oddychał, a na szyi miała ranę po strzale – mówi właściciel pieska.