Przyrodnicy od miesiąca poszukują wilka. Nadajnik GPS nie działa, wszyscy obawiają się najgorszego

Prowadzone do tej pory poszukiwania zwierzęcia niestety nie przyniosły rezultatu. Jak wskazują przedstawiciele Fundacji SAVE Wildlife, początkowo jedna z hipotez zakładała usterkę obroży, jednak wykonana analiza danych wskazuje, że Geralt najprawdopodobniej nie żyje. Co więcej przeszukano całą okolicę miejsca, gdzie była ostatnia przesłana lokalizacja. Nie znaleziono ani zwierzęcia, ani jego obroży. Użyto również psa tropiącego wyszkolonego do poszukiwania martwych zwierząt. Wskazał on kilka miejsc. Były tam szczątki różnych zwierząt, jednak nie poszukiwanego wilka.