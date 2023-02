Prezydent Czech rozwścieczył ministra z Ukrainy. Poszło o te słowa

"Nie żyjemy w świecie idealnym"

Na ripostę Pavla nie trzeba było długo czekać. - Zwróciłem uwagę, że nie żyjemy w idealnym świecie - wyjaśnił, dodając, że dla niego ważne jest, by opierać się na faktach i analizach. Tylko wtedy - jego zdaniem - można osiągnąć to, co najlepsze. A według głowy państwa najlepszym wariantem jest pokonanie Rosji i wycofanie jej wojsk z terenów należących do Ukrainy, wraz z przywróceniem integralności terytorialnej oraz suwerenności.