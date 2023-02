Nowy prezydent Czech stanowczo. "Nie" dla narracji z Berlina

Stanowcze "nie" dla narracji z Berlina

- Armia Ukrainy będzie prawdopodobnie najbardziej doświadczonym wojskiem w Europie. Ukraina zasługuje na to, by być częścią wspólnoty krajów demokratycznych - powtórzył. Nowy czeski prezydent, a były generał NATO, powiedział również, że kraje zachodnie nie powinny mieć "niemal żadnych ograniczeń" co do tego, co powinny wysłać, aby wesprzeć ukraińską armię.