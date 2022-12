Chciał umyć ręce w stawie. Mało ich nie stracił przez aligatora

Amerykańskie aligatory mogą dorastać do 4,6 m długości i ważyć do 450 kg. Ataki na ludzi z ich strony są dość rzadkie, a aligatory są zazwyczaj mniej agresywne niż ich większy kuzyn, krokodyl. Aligatory są powszechne na Florydzie, dlatego Tim Barrett ostrzega, każdy musi pamiętać o ostrożności, zbliżając się do zbiornika wodnego, a nawet przydomowego basenu.