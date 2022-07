Tragedia na polu golfowym. Kobieta pożarta przez aligatory

Do tragedii doszło na prywatnym polu golfowym. Mieszkająca w pobliżu starsza kobieta, straciła równowagę podczas spaceru i wpadła do znajdującego się na terenie obiektu stawu. Gdy próbowała utrzymać się na powierzchni, podpłynęły do niej dwa aligatory i zaatakowały bezbronną starszą panią. Kobieta nie przeżyła atak, gdy wyciągnięto ją z wody, była już martwa.