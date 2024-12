Miało dojść do wypadku. Służby na miejscu nie znalazły nikogo

W poniedziałkowe popołudnie służby ratunkowe zostały poinformowane o poważnym wypadku samochodowym, do którego miało dojść w Staszowie (świętokrzyskie). Ratownicy po dojeździe na miejsce nie odnaleźli żadnego pojazdu - okazało się, że to telefon komórkowy po upadku i wstrząsie wysłał automatyczny sygnał do centrum powiadamiania.