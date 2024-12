Policja zaskoczyła go w piwnicy. Trzymał tam 28 kg narkotyków

Policjanci z Warszawy zatrzymali 34-latka, który w komórce lokatorskiej przechowywał narkotyki warte 1,5 miliona złotych. Mundurowi zaskoczyli dilera, gdy ten wychodził z piwnicy. Mężczyzna stawiał opór, ale został obezwładniony. Po przewiezieniu do prokuratury 34-latek usłyszał zarzut wprowadzania do obrotu znacznej ilości narkotyków. Decyzją sądu został tymczasowo aresztowany. Może mu grozić kara 2 do 12 lat pozbawienia wolności.