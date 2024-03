Zgwałcił starszą kobietę. 37-latek zatrzymany

Do przerażającego zdarzenia doszło w woj. dolnośląskim. Mężczyzna wtargnął do mieszkania starszej kobiety, a następnie ją zgwałcił. Policjantom z Lubania udało się zidentyfikować podejrzanego. Do zatrzymania 37-latka, przyczyniło się oznaczenie profilu DNA sprawcy. Grozi mu 15 lat więzienia.