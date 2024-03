Walka z czasem. Kobieta wpadła do studzienki

Okazało się, że poszkodowana, spacerując w ustronnym miejscu, nagle wpadła do studzienki, do której wejście najwyraźniej było zbyt słabo zabezpieczone. Poobijana kobieta nie była w stanie samodzielnie wydostać się z pułapki. Nie wiadomo, jak zakończyłoby się to zdarzenie, gdyby policjant CBŚP nie przechodził opodal tego miejsca i nie zareagował. Na szczęście kobieta nie odniosła obrażeń.