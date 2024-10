Niehumanitarnie uśmiercili 4 tony ryb. Dwie osoby zatrzymane

"Jak ustalono dwaj mężczyźni w wieku 39 i 45 lat, mieszkańcy powiatu wejherowskiego, działając wspólnie i w porozumieniu, celowo zablokowali dopływ wody z rzeki do stawów, tym samym zablokowali dopływ tlenu. W ten sposób doprowadzili do niehumanitarnego uśmiercenia ryb, powodując straty materialne sięgające co najmniej 100 000 złotych" - przekazała policja.