Naukowcy zidentyfikowali neurony, które mogą pomóc sparaliżowanym ponownie stanąć na nogi

To badanie to dopiero pierwszy krok i należy odpowiedzieć na wiele pytań, zanim elektryczna stymulacja zewnątrzoponowa stanie się podstawową terapią dla pacjentów z urazem rdzenia kręgowego. Nadal nie jest jasne, czy podejście to powoduje skutki uboczne, ani jak długo trwa poprawa. Odkrycia te mogą doprowadzić również do poszukiwania typów neuronów, które pomagają w odzyskaniu innych funkcji motorycznych.