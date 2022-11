Czytanie w myślach coraz bliżej. Naukowcy stworzyli algorytm, który to potrafi

Badacze uznali, że próba zrekonstruowania fal mózgowych na pojedyncze słowa za pomocą fMRI była niepraktyczna. Zaprojektowali zatem urządzenie dekodujące, które starało się uzyskać ogólne zrozumienie tego, co dzieje się w umyśle, a nie dekodować słowo w słowo. Zbudowany przez nich dekoder to w rzeczywistości algorytm komputerowy, który czyta dane z fMRI i stara się zrekonstruować, co znaczenie myśli konkretnej osoby.