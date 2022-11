Koty wiedzą, kiedy zwracamy się bezpośrednio do nich

Kiedy zwracamy się bezpośrednio do kogoś, nasz głos przybiera odpowiedni ton w zależności od tego, do kogo mówimy i o czym mówimy. Również inaczej odbieramy czyjeś słowa, jeżeli są skierowane do nas, niż kiedy są skierowane do kogoś innego. Co ciekawe, taka zależność w odniesieniu do naszego głosu występuje również np. w odniesieniu do kotów.