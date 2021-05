Ryanair ogłasza nowe kierunki lotów z Gdańska. Dokąd zabierze pasażerów?

Ryanair ma dobrą wiadomość dla miłośników podróży. Niskobudżetowe irlandzkie linie lotnicze ogłosiły nowe kierunki lotów z kilku polskich miasta, w tym m.in. z Gdańska. Z tej okazji Ryanair oferuje również promocje dla podróżujących. Gdzie będzie można polecieć?

Ryanair, niskobudżetowe irlandzkie linie lotnicze, w piątek 7 maja ogłosiły nowe kierunki lotów z Polski za granicę.

Samoloty Ryanair będą latały nową trasą z Wrocławia do szwedzkiego Billund. Rozszerzona zostanie także lista tras do Sztokholm-Arlanda. Wcześniej loty w tym kierunku obsługiwane były w porcie lotniczym Sztokholm-Skavsta. Nowe połączenia będą realizowane od października. Będzie to część nowego, zimowego rozkładu lotów Ryanair z naszego kraju.

Ryanair ogłasza nowe kierunki zagranicznych lotów z Polski

Z Gdańska do Sztokholm-Arlanda będzie można polecieć siedem razy w tygodniu. Pozostałe nowe trasy do Sztokholm-Arlanda realizowane będą z Krakowa (7 razy w tygodniu), oraz z Warszawy-Modlina (5 razy w tygodniu). Pozostałe, nowe kierunki z Polski za granicę to m.in. loty do Londyn Stansted, Rygi oraz Brukseli.

Ryanair również po raz pierwszy otworzy lokalne połączenie ze Sztokholmu do Malmo i Goeteborga. W związku z uruchomieniem nowych tras, początkowo na lotnisku Sztokholm-Arlanda powstanie baza z jedynie dwoma samolotami.

Ryanair oferuje promocję dla pasażerów w związku z otwarciem nowych tras

Z okazji ogłoszenia nowych tras przelotów Ryanair ma dla podróżujących promocję. Zimowe podróże do marca 2022 roku będzie można zarezerwować w promocyjnej cenie. Ryanair wprowadził sprzedaż w cenie 89 złotych na lot, zarezerwowany do tego terminu. Rezerwacji w promocyjnej cenie można dokonać jedynie do 9 maja do godz. 24.00, tylko na stronie internetowej linii.

