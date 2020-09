Ryanair. Dramat na pokładzie samolotu. Wiadomo, co wywołało panikę

Ryanair. Dramat na pokładzie samolotu

Tuż po wylądowaniu aresztowano dwóch mężczyzn w wieku 24 i 48 lat z podejrzeniem o terroryzm.. Zostali już zwolnieni, a dochodzenie zamknięto. Sprawa szybko się wyjaśniła. Stwierdzono, że na pokładzie samolotu linii lotniczych Ryanair nie doszło do żadnego incydentu terrorystycznego.

Ryanair. Wiadomo, co było przyczyną paniki na pokładzie samolotu

"Podejrzany przedmiot", który wywołał zamieszanie, okazał się zwykłym telefonem komórkowym. W poniedziałek z tego powodu około godziny 19:00 myśliwiec RAF przechwycił samolot Ryanaira i odeskortował go bezpiecznie do lotniska Stansted. Choć akcja okazała się fałszywym alarmem to służby zwracają uwagę na odpowiednie zachowanie załogi samolotu i podróżnych. Zachowano wszystkie procedury, które przewidziane są w przypadku zajścia takich sytuacji.