Ruszyła powyborcza karuzela. Co dalej z Patrykiem Jakim, Małgorzatą Wassermann i Kacprem Płażyńskim?

Kandydaci PiS na prezydentów Warszawy, Krakowa i Gdańska przegrali w wyborach z kretesem. W PiS docenia się jednak ich walkę i już szuka się im nowych stanowisk. Na co mogą liczyć?

O tym, że Patryk Jaki ma zostać ministrem sportu mówiono już w 2015 roku, gdy Beata Szydło kompletowała swój gabinet. To on był bowiem współtwórcą programu sportowego dla nowego rządu. Prezentował go zresztą na Konwencji Zjednoczonej Prawicy w lipcu 2015 r. Pytany wówczas o to, czy przyjąłby taką propozycję od nowej szefowej rządu odparł, że tak. - Jestem jednym z twórców tego programu, dlatego siłą rzeczy nie chciałbym, by ktoś inny ten program realizował. Ja jestem na to gotowy - mówił wówczas w rozmowie z TVN24.