Ruda Śląska. Wstrząs w kopalni Ruda. Czterech górników rannych

Do wstrząsu o sile 2,6 st. Richtera doszło w poniedziałek, po godz. 17. Ognisko wstrząsu znajdowało się tysiąc metrów pod ziemią, w kopalni Ruch Bielszowice - jednej z trzech części kopalni Ruda - informuje rmf24.pl.

- Trzej pracownicy, u których stwierdzono stłuczenia, zostali już wypisani do domu. Natomiast pracownik, który ma złamaną nogę, przebywa dalej w Szpitalu Miejskim w Rudzie Ślaskiej. Na dziś zaplanowany ma zabieg - poinformował we wtorek portal netTG.pl Tomasz Głogowski, rzecznik prasowy Polskiej Grupy Górniczej, do której należy kopalnia Ruda.