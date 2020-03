Tragedia w Bytomiu. Przysypany górnik z kopalni Bobrek nie żyje

Bytom. Górnik z kopalni Bobrek nie żyje

Początkowo ratownicy mieli kontakt głosowy z przysypanym mężczyzną. Przed odkopaniem górnika musieli zabezpieczyć strop, gdy się z tym uporali i dotarli do 41-latka, ten już nie żył. Pod ziemią próbowali jeszcze reanimacji.

Bytom. Wypadek w kopalni Bobrek

Przypomnijmy, do zdarzenia doszło w poniedziałek przed południem na głębokości około 840 metrów pod ziemią . Jak informował WUG (Wyższy Urząd Górniczy) oraz spółka Węglokoks, odpowiedzialna za kopalnię Bobrek, trzech pracowników zajmowało się wymianą rury w pobliżu podziemnego osadnika. W pewnym momencie doszło do załamania się fragmentu oraz obudowy wału.

Aby do niego dotrzeć, konieczne było stworzenie specjalnej konstrukcji, która zabezpieczyła strop przed ponownym zawaleniem. Było to konieczne, ponieważ naruszenie skał, które zasypały chodnik, bez ich zabezpieczenia mogłoby grozić zasypaniem ratowników idących do 41-latka.