Rosjanka bawi się w Austrii. "Ukraina powinna spi...rzać"

Baden-Baden to uzdrowisko tradycyjnie uważane jest za najbardziej rosyjskie miasto w Niemczech. Serwowana jest tu nawet pizza z kawiorem (34,90 euro). 33-letni Andriej o zdjęciach z masakry w Buczy mówi tylko: "To nie Putin strzelał. Zabijanie normalnych ludzi, to robią Ukraińcy." Jego rozwiązanie na zakończenie wojny? "Po prostu robić to, czego chce Putin. Wtedy to się skończy" - zapewnia niemieckiego dziennikarza.