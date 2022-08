Nowy trend. Białorusini zaczęli zarabiać na upokorzeniu rosyjskiej klasy średniej

"Co to jest: głupie, zielone i pachnie kiełbasą? Pociąg z Białorusinami jadącymi na zakupy do Moskwy" - role ze starego rosyjskiego dowcipu właśnie zostały odwrócone. Sankcje tak dopiekły Rosjanom, że teraz to oni słono płacą za wycieczki na zakupy w stolicy Białorusi.