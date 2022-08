Pląsająca żona Pieskowa i spór o wizy dla Rosjan. Sikorski wybrał zły moment

A co na to polski rząd? "Po 24 lutego 2022 roku wydawanie wiz obywatelom Federacji Rosyjskiej zostało przez polskie przedstawicielstwa znacznie ograniczone. Wydawane są one w przypadkach koniecznych. Są to symboliczne w ilości wizy dla studentów, pewna ilość wiz dla osób posiadających Kartę Polaka lub też współmałżonków obywateli/lek polskich, kierowców czy też pewna ilość wiz o charakterze humanitarnym. Wizy turystyczne są przez Polskę praktycznie niewydawane. Polska opowiada się za ograniczeniem wydawania wiz dla obywateli Federacji Rosyjskiej do naprawdę niezbędnych przypadków" - przekazało Wirtualnej Polsce Ministerstwo Spraw Zagranicznych.