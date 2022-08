Do tych krajów Rosjanie nie wjadą. "Nie zmartwią się, jeśli zablokujemy wyjazdy 'normalnym' obywatelom"

Finlandia ogranicza obywatelom rosyjskim wjazd do swojego kraju, Estonia go całkowicie zakazuje. Podobną drogą chce iść Polska, choć ostre i jednoznaczne decyzje jeszcze nie zapadły. - Wyraźne ograniczenie to pomysł absolutnie słuszny, natomiast mam wątpliwości co do całkowitego zakazu - mówi w rozmowie z Wirtualną Polską Jerzy Marek Nowakowski, były ambasador Polski na Łotwie i w Armenii. W jego ocenie może to rodzić problemy, także na polu propagandowym.