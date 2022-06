Rosjanie walczą złomem. Wysyłają na wojnę czołgi z czasów wojny wietnamskiej

W sieci już pojawiły się komentarze, że rosyjskie wojsko bawi się w cosplay, czyli naśladowanie sowieckiej armii z okresu zimnej wojny. Jest to aluzja do wyposażenia żołnierzy, którzy znajdują się w regionach Doniecka i Ługańska. Wiele mówi się o tym, że mają oni do dyspozycji antyczne hełmy oraz karabiny Mosin-Nagant, z których Armia Czerwona korzystała do połowy XX wieku. Wyraźne są także braki w umundurowaniu, wielu z żołnierzy nie posiada wojskowych butów.