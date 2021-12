Rosja wydala amerykańskich dyplomatów

Spór dyplomatyczny na linii USA-Rosja

Jest to kolejna odsłona dyplomatycznego sporu między USA a Rosją. Waszyngton zdecydował o wydaleniu rosyjskich dyplomatów wraz z ich rodzinami. Na opuszczenie Stanów Zjednoczonych dostali czas do 30 stycznia. "Pracownicy ambasady USA, którzy przebywają w Moskwie od ponad trzech lat, muszą opuścić Rosję do 31 stycznia" - powiedziała na konferencji Marija Zacharowa, rzeczniczka rosyjskiego MSZ.