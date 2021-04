USA odpowiadają na atak hakerski. Rosyjscy dyplomaci wydaleni

Nowy projekt z częścią polityków PO? Zdecydowana reakcja Marcina Kierwińskiego

BBC zwraca uwagę, że to już druga runda sankcji administracji Joe Bidena. Wcześniej Waszyngton nałożył je na 7 rosyjskich urzędników średniego oraz wyższego szczebla oraz na kilkanaście jednostek rządowych na Kremlu. Była to odpowiedź na próbę otrucia rosyjskiego opozycjonisty Aleskieja Nawalnego oraz umieszczenie go w rosyjskiej kolonii. Moskwa zaprzecza doniesieniom o otruciu Nawalnego.

- Nie do końca też rozumiem: o co chodzi Rosji? Co oni tym wszystkim chcą ugrać? Ostatnie komentarze Moskwy i Waszyngtonu to taka uwertura przed tym szczytem, każdy chce mieć pole negocjacyjne do manewru, żeby z pewnych wypowiedzi się potem wycofać. Sztucznie się tworzy zagrożenie w sferze werbalnej - oceniał w rozmowie z WP były ambasador RP w Rosji Stanisław Ciosek.