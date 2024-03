Rolnicy wracają na ulice. Wrocław wydał zakazy

"Zgromadzenia te mogłyby spowodować ogromne utrudnienia dla wszystkich wjeżdżających i wyjeżdżających do Wrocławia, a także wstrzymanie ruchu na drogach sąsiadujących, co z kolei mogłoby zakorkować dużą część Wrocławia. Mieszkańcy mogliby mieć problemy z dotarciem do pracy, szkoły czy na uczelnie" - argumentują władze miasta.