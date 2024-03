Rolnicy okrążą miasta. "Za to, że nas gazowano i zbito"

Żurawiński to magister inżynier nauk o zwierzętach warszawskiej uczelni rolniczej SGGW. Zarządza 60-hektarowym gospodarstwem pod Pułtuskiem. Dla takich jak on powody protestów nadal są te same: rząd nie podejmuje działań w sprawie importu produktów rolnych z Ukrainą. Z kolei unijny "Zielony Ład" każe rolnikom ograniczać produkcję, bo tam ma być lepiej dla ekologii i planety. To wszystko zaś rujnuje finansowe podstawy działalności rolniczej.