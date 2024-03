Rafał Trzaskowski właśnie rozjuszył rolników. Możliwa rozróba z traktorami i gnojowicą

Stołeczny ratusz nie zgodził się, by rolnicy wjechali do miasta ciągnikami. Do sądu okręgowego trafiło odwołanie, ale decyzja władz została podtrzymana. - Jesteśmy zdania, że ciągniki nie powinny wjeżdżać do centrum miasta. Zresztą to zdanie zostało potwierdzone przez sąd - tłumaczył we wtorek Rafał Trzaskowski. - Ciągniki w dużej liczbie mogą nie tylko spowodować uciążliwość, ale również mogą przyczynić się do zniszczenia nawierzchni, co nie jest w niczyim interesie - dodał prezydent stolicy.