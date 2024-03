"Tusk gra na zwłokę". Rolnicze protesty wracają, Warszawę czeka najazd ciągników

Rolnicy oceniają, że Tusk był przygotowany, ale mało konkretny

Dodatkowy motyw protestu to rozczarowanie efektami rolniczego szczytu, który obył się w czwartek w Warszawie. Hładyszewski i inni rolnicy śledzili relację w mediach. Po spotkaniu szef rządu przekazał, iż zaapeluje do Brukseli o zawieszenie lub wycofanie się z tych zapisów Zielonego Ładu, które nie są dostosowane do realiów polskiego rolnictwa.