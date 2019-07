Robert Biedroń ostrzega Władysława Kosiniaka-Kamysza. "Przepadniecie"

Robert Biedroń jeszcze nie wie, z jakimi partiami jego ugrupowanie wystartuje w wyborach parlamentarnych. Odpowiedział PSL-owi, który nie wyobraża sobie koalicji z Wiosną. - Odradzałbym samodzielny start. Można nisko upaść - podkreślił.

Odniósł się do słów Władysława Kosiniaka-Kamysza, który nie wyobraża sobie koalicji PSL-Wiosna. - Odradzałbym PSL-owi samodzielny start w wyborach. Szkoda by było, gdyby PSL nie było. Przepadnie - mówił Biedroń.

Apelował do lidera PSL-u, by się opamiętał, bo "wysoko licytując, może nisko upaść".

"Tym bardziej boli"

Biedroń skomentował też słowa Barbary Nowackiej, która kilka razy go skrytykowała. - Nie rozumiem jej uszczypliwości. Nowacka powinna mówić to jako ostatnia. To moja przyjaciółka, tym bardziej mnie boli to, co mówi - podkreślił lider Wiosny.