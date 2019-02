Robert Biedroń nie przekonał Krystyny Pawłowicz. Kąśliwy komentarz posłanki

Żywiołowa konwencja Roberta Biedronia porwała tłumy na Torwarze. Ale nie przekonała Krystyny Pawłowicz. Posłanka PiS uznała, że polityk "wywróci Polskę do góry nogami", a w kraju zapanuje "lewacki terror".

- Czy Polska potrzebuje świeżości? Wiosny? To my to zrobimy! - krzyczał ze sceny na Torwarze Robert Biedroń. Polityk podczas konwencji zaprezentował nazwę swojej nowej siły politycznej - Wiosna. I przedstawił plany na zmianę życia Polaków.