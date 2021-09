Rezolucja PE ws. praw osób LGBTQIA. Polscy europosłowie o oddanych głosach

Prawa osób LGBTQIA. PiS głosowało przeciw rezolucji PE

"Zgodnie z art. 18 Konstytucji, małżeństwo jest związkiem kobiety i mężczyzny, a więc w tej rezolucji PE domaga się rozwiązań niezgodnych z polską Konstytucją. Ponadto nie zgadzamy się, by PE niósł tęczową rewolucję do państw członkowskich i wywierał na nie nieuzasadnioną, pozaprawną presję. Tak naprawdę nie chodzi o równość, ale o inżynierię społeczną, o przebudowę społeczeństwa, akceptację dla adopcji dzieci przez małżeństwa jednopłciowe. Jest to więc kolejna odsłona lewicowej ofensywy, która wykorzystuje ideologiczne kwestie by wywierać presję na państwa członkowskie - twierdziła w rozmowie z PAP Jadwiga Wiśniewska z PiS, która zagłosowała przeciw rezolucji.