Wiceminister edukacji o rezolucji PE. Zaskakujące słowa

Tomasz Rzymkowski o rezolucji PE: manifest stritcte ideologiczny

- Jest to manifest stricte ideologiczny. Stąd też twierdzenie, którego użyłem - że jest to dyktatura neomarksistowska - jest jak najbardziej zasadne. Bo jest to pogwałcenie traktatu, nie ma to kompletnie jakiegokolwiek odzwierciedlenia w traktatach unijnych i też nie ma kompletnie znaczenia w porządku prawnym Unii Europejskiej, a tym bardziej państw członkowskich UE - przekonywał wiceminister.